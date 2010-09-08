60% севастопольских лифтов отработали срок

Территориальное управление Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору считает неудовлетворительной работу Севастополя по содержанию лифтов в многоэтажных домах.

Как говорится в сообщении пресс-центра теруправления, к концу первого полугодия из 940 севастопольских лифтов, зарегистрированных в органах котлонадзора, 570 отработали нормативный срок службы.

"На сегодняшний день проверены лифты, эксплуатируемые предприятием "РЭП-5". У всех 52 лифтов, обслуживаемых предприятием, истек нормативный срок службы", - говорится в сообщении.

По итогам проверки 8 находящихся в аварийном состоянии лифтов опломбированы, на остальные 44 выписано распоряжение с требованием к владельцу принять решения об их остановке.

Председателю севастопольской государственной администрации Валерию САРАТОВУ направлено повторное обращение относительно безопасной эксплуатации лифтов.

Если администрация не отреагирует на обращение, то территориальное управление Госгорпромнадзора остановит эксплуатацию всех лифтов, не отвечающих "Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов", для недопущения травмирования севастопольцев.