"Черноморка" пикетировала Совмин с требованием прекратить давление

Сотрудники Черноморской телерадиокомпании пикетировали в центре Симферополя здание Совета министров Крыма с требованием прекратить давление власти и силовых структур на канал.

Журналисты держали плакаты «Руки прочь от Черноморки», «Чем жестче цензура, тем дальше власть от народа», «Стоп цензуре», «5 канал, ТВi, Тонис, Черноморка. Кто следующий?» и периодически скандировали: «Власть, не бойся журналистов!», «Стоп цензуре, нет цензуре!» и «Дайте нам работать!». Акция собрала около 50 человек.

По мнению работников «Черноморки», наложение арестов на счета и имущество телерадиокомпании являются попыткой власти исключить ТРК из крымского телеэфира «на время местных выборов или, вообще, навсегда».

«Все происходящее сейчас означает одно - вы нас боитесь . Раз вы боитесь нас, значит, боитесь и наших зрителей, тех крымчан, которые смотрят «Черноморку», тех, кто не ленится думать и изучать все точки зрения в информационном поле Крыма», - говорится в открытом письме к президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, крымскому спикеру Владимиру КОНСТАНТИНОВУ, премьеру автономии Василию ДЖАРТЫ, представителю главы государства в регионе Сергею КУНИЦЫНУ, руководителю республиканской налоговой Владимиру ОХРИМЕНКО.

Авторы обращения призвали представителей власти побороть страх, научиться быть профессиональными политиками и не ограничивать информационное поле.

Работники масс-медиа собирали под текстом письма подписи.

Лидер крымской организации «Батьківщини», депутат Верховной рады Украины из фракции БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО в начале августа заявил об аресте налоговой милицией имущества ЧТРК, после - о проверке деятельности телерадиокомпании работниками контрольно-ревизионного управления, затем - об аресте налоговой счетов канала.