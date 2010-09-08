В Севастополе прорвало коллектор
09:56, 08 сентября 2010Крым
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Произошел выброс сточных вод
Выброс сточных вод произошел в Севастополе из-за прорыва канализационного коллектора во вторник в Гагаринском районе города, сообщила пресс-служба министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
"На территории садово-огороднического товарищества „Рыбак-7” из-за длительной эксплуатации произошел прорыв подземного железобетонного канализационного коллектора - диаметр 1200 мм - с выбросом неочищенных вод в почву в объеме около 1000 кубометров", - говорится в пресс-релизе.
На время проведения аварийно-восстановительных работ ограничена подача питьевой воды до санитарно обоснованных норм в Гагаринский и Ленинский районы.
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