В Севастополе прорвало коллектор

Выброс сточных вод произошел в Севастополе из-за прорыва канализационного коллектора во вторник в Гагаринском районе города, сообщила пресс-служба министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"На территории садово-огороднического товарищества „Рыбак-7” из-за длительной эксплуатации произошел прорыв подземного железобетонного канализационного коллектора - диаметр 1200 мм - с выбросом неочищенных вод в почву в объеме около 1000 кубометров", - говорится в пресс-релизе.

На время проведения аварийно-восстановительных работ ограничена подача питьевой воды до санитарно обоснованных норм в Гагаринский и Ленинский районы.