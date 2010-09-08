"Артек" открыл памятный знак Кирпе

В международном детском центре «Артек» открыли памятный знак Герою Украины, бывшему министру транспорта страны и генеральному директору госпредприятия «Укрзалізниця» Георгию Кирпе, под руководством которого в 2004 году строилась «артековская» школа.

Об этом сообщила пресс-служба «Артека».

За полгода недострой превратился в учебный комплекс. 1 сентября 2004 года новая школа встретила первых учеников.

«Школа в "Артеке" - это наша гордость. Эту замечательную школу построил Георгий Николаевич Кирпа. "Артековская" школа - это образовательная визитка Украины», - сказала гендиректор международного детского центра Елена ПОДДУБНАЯ 7 сентября на церемонии, посвященной Дню знаний и началу учебного года для «артековцев».

Гостями детей стали представители «Укрзалізниці» и Приднепровской железной дороги.

Школа рассчитана на одновременное обучение 1272 учеников 5-12 классов, 53 аудитории оснащены современным оборудованием.