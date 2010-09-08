Vanco возвращается в Украину?

Компания Vanco, которую правительство Тимошенко не допустило к добыче нефти и газа в Черном море, возобновляет свою деятельность в Украине.

Компания Vanco Prykerchenska и правительство Украины до конца сентября подпишут мировое соглашение. Об этом «ДЕЛУ» сообщил источник в Кабмине. То, что переговоры находятся в завершающей стадии, также подтвердил министр охраны окружающей среды Николай Злочевский.

В Vanco ход переговоров вчера комментировать отказались, отметив, что они проходят в «рабочем режиме». Тем не менее ранее глава Vanco Prykerchenska Джим Баун в комментарии «ДЕЛУ» высказывал уверенность в том, что дело завершится подписанием мирового соглашения с правительством Николая Азарова. В частности Баун отметил, что у Кабмина ни юридических, ни экономических причин отказываться от партнерских отношений нет.