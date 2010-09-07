Дело об убийстве в ночном клубе: вердикт суда

Апелляционный суд Крыма приговорил к 8 и 9 годам лишения свободы двоих жителей Севастополя за убийство владевшего ночным клубом «Z» в Симферополе россиянина в феврале этого года, еще двое севастопольцев, обвиняемые в хулиганских действиях, получили условное наказание, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

«Полностью доказав вину подсудимых, прокуратура требовала для тех из них, кто был уличен в хулиганстве, реального наказания в виде 3 лет заключения, а для тех, кому вменялось совершение убийства, наказания в виде 15 лет лишения свободы. Учитывая, что вердикт суда был, по мнению государственного обвинения, слишком мягким, прокуратура готовит кассационную жалобу на приговор», - говорится в пресс-релизе.

Владелец «Z» погиб в результате полученных в драке тяжких телесных повреждений. Его тело нашли возле ночного клуба, расположенного в центре Симферополя.