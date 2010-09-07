Рада против перепрофилирования оздоровительных заведений

Верховная Рада Украины намерена ввести запрет на ликвидацию, перепрофилирование, отчуждение и передачу оздоровительных учреждений в аренду для ведения деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 266 депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

В проекте документа под термином “оздоровительное заведение” понимается постоянно или временно действующее специально организованное или приспособленное заведение, основным видом деятельности которого является осуществление комплекса мероприятий социального, медицинского, гигиенического, спортивного характера, направленных на улучшение и укрепление физического и психического состояния здоровья населения.

Законопроект предусматривает запрещение принятия органами исполнительной власти и местного самоуправления решений о ликвидации, перепрофилировании (изменении основного вида экономической деятельности), а также отчуждении и передачи в аренду оздоровительных заведений для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом, и прекращение выполнения ранее принятых решений по этому вопросу.