Реконструкцию ЛЭП "Симферополь-Севастополь" завершат до 2011

Министерство топлива и энергетики прогнозирует завершение перевода линии электропередачи "Симферополь-Севастополь" с напряжения 220 кВ на 330 кВ с реконструкцией и расширением подстанций "Симферополь" и "Севастополь" до конца года, сообщила пресс-служба минтопэнерго.

"Укрэнерго" вложит в реализацию проекта 497 млн. грн. в 2010 году.

Реконструкция ЛЭП и подстанций позволит повысить надежность электроснабжения объектов Крыма, уменьшить технологические расходы на транспортировку электроэнергии и создать новые рабочие места.

Кабинет министров Украины в июне откорректировал рабочий проект перевода на номинальное напряжение 330 кВ воздушных линий "Симферополь-Севастополь", увеличив его общую стоимость в 2,7 раза - до 597,8 млн. грн.

Кроме того, правительство продлило сроки реализации проекта, который планировалось завершить в декабре 2009 года, еще на 9 месяцев.

Автономная республика Крым является энергодефицитным регионом. Более 90% электроэнергии, потребляемой ею, импортируется с материковой части Украины по межсистемным линиям напряжением 220-330 кВ.