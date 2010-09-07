Электрички Севастополь-Симферополь будут ходить быстрее

Время проезда электропоездов на маршруте Севастополь - Симферополь с 15 октября уменьшится на 35 минут до 1 часа 40 минут за счёт увеличения скорости, заявил председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ, сообщила пресс-служба ведомства.

«Есть надежда, что до 15 октября всё будет готово», - сказал он после проезда на электропоезде по севастопольскому участку железной дороги.

По словам САРАТОВА, время проезда в электричке и маршрутном автобусе будет почти одинаковым, но билет в электропоезде будет стоить почти в три раза дешевле.

«С учётом того, что составы будут отремонтированы, это должно серьёзно улучшить возможности наших людей добираться до Симферополя, позволит экономить деньги и время», - отметил губернатор.