Тимошенко зовет к урнам

Лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО призывает украинцев принять участие в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 31 октября, чтобы помешать Партии регионов монополизировать власть.

«Они хотят взять реванш. Они хотят дополнить весь «комплект» своей власти, которую, кстати, им дала часть народа Украины. Думаю, что они сейчас об этом искренне жалеют. Они хотят дополнить силовые структуры, правительство, парламент, суды еще местными органами власти», - сказала ТИМОШЕНКО на митинге сторонников оппозиционных сил возле здания Верховной Рады.

«Если наш народ на местных выборах снова отдаст преимущество Партии регионов, то они выйдут и скажут на мировую арену, что украинцы поддерживают эту политику, что они поддерживают эту власть, что они еще раз подтвердили им вотум доверия», - сказала лидер «Батькивщины».

ТИМОШЕНКО считает, что за тех граждан, которые не придут голосовать, «абсолютно точно бросят бюллетени».