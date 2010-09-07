По Севастополю промарширует тысяча спортсменов

Более тысячи спортсменов пройдут по улицам Севастополя в пятницу, 10 сентября. Парад посвящен Дню физической культуры и спорта Украины, сообщила пресс-служба севастопольской государственной администрации.

"В связи с проведением парада с 16.00 до 16.45 будет перекрыто движение легковых автомобилей и общественного транспорта по центральному городского кольцу: Укрсоцбанк - ул. Ленина - пр. Нахимова - гостиница "Севастополь", - говорится в пресс-релизе.

Затем на летней площадке Приморского бульвара пройдет торжественное вручение наград. Там же состоятся показательные выступления спортсменов.

Мероприятие организовали отдел по делам семьи, молодежи и спорта, управление образования и науки администрации, федерации видов спорта.