3 тысячи милиционеров будут следить за выборами в Крыму

21:00, 06 сентября 2010
Крым
1 0

Кампания стартует в субботу

Сотрудники милиции смотрят за порядком во время митинга за отставку мэра и роспуск горисполкома возле здания горсовета. Симферополь, 29 январяБолее трех тысяч сотрудников милиции будут задействованы в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения местных выборов в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Министерство внутренних дел разработало план обеспечения безопасности во время избирательной кампании.

В частности, будет проведена комплексная отработка мест, где расположатся избирательные участки.

С момента завоза бюллетеней правоохранители обеспечивают их сохранность.

Непосредственно в день выборов милиционеры будут нести охрану общественного порядка вне границы участка.

Избирательная кампания стартует в Украине 11 сентября.

Местные выборы пройдут 31 октября по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков партий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter