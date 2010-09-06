3 тысячи милиционеров будут следить за выборами в Крыму
Кампания стартует в субботу
Более трех тысяч сотрудников милиции будут задействованы в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения местных выборов в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
Министерство внутренних дел разработало план обеспечения безопасности во время избирательной кампании.
В частности, будет проведена комплексная отработка мест, где расположатся избирательные участки.
С момента завоза бюллетеней правоохранители обеспечивают их сохранность.
Непосредственно в день выборов милиционеры будут нести охрану общественного порядка вне границы участка.
Избирательная кампания стартует в Украине 11 сентября.
Местные выборы пройдут 31 октября по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков партий.