3 тысячи милиционеров будут следить за выборами в Крыму

Более трех тысяч сотрудников милиции будут задействованы в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения местных выборов в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Министерство внутренних дел разработало план обеспечения безопасности во время избирательной кампании.

В частности, будет проведена комплексная отработка мест, где расположатся избирательные участки.

С момента завоза бюллетеней правоохранители обеспечивают их сохранность.

Непосредственно в день выборов милиционеры будут нести охрану общественного порядка вне границы участка.

Избирательная кампания стартует в Украине 11 сентября.

Местные выборы пройдут 31 октября по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков партий.