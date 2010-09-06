"Топ-20" невыполненных предвыборных обещаний возглавляет Партия регионов, об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН на презентации фундацией "Открытое общество" анализа законодательной работы парламентских фракций перед началом очередной сессии.

В составленном фундацией рейтинге первые четыре места занимает ПР за невыполненные обязательства в области создания земельных аукционов, создания прозрачного рынка земли, предоставление всем работникам бюджетной сферы квартир в случае заключения ими рабочего контракта на 20 лет, относительно налоговых каникул для малого бизнеса.

На пятом-шестом местах - БЮТ с невыполненным обещанием принять Налоговый кодекс, который предусматривал бы снижение фискальной нагрузки, а также с обещанием строительства транзитного газопровода "Каспийский бассейн - Украина".

Далее идут шесть невыполненных предвыборных обещаний НУ-НС, в том числе обещание отмены депутатской неприкосновенности.

Затем места с 13-го по 15-е занимает КПУ, в том числе с обещанием отмены института президентства.

С 16-го по 20-е расположился "Блок Литвина", в том числе с обещанием относительно введения почасовой оплаты труда.

Президент Фундации "Открытое общество" Леся ШЕВЧЕНКО заявила, что эти предвыборные обещания до конца каденции парламента реализовываться не будут.

"По двум объективным причинам. Первая - у них реально осталось мало времени, поскольку какая-либо реформа может в полной мере реализоваться за два года, а у нас до конца каденции остались два года. Более того, мы знаем, что в бюджете на 2010 год не заложены никакие средства на проведение каких-либо реформ, а 2011 год будет посвящен подготовке к следующим парламентским выборам", - сказала она.