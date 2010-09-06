Работника керченского порта завалило углем

Работник морского торгового порта Керчи госпитализирован в результате падения на него четырех тонн угля из-за неполадок в кране, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о несчастном случае во время перегрузки угля поступила к спасателям в воскресенье.

Житель поселка Багерово проходил мимо крана. "По предварительной версии, из-за неполадки ковш открылся, и на мужчину высыпалось приблизительно 4 тонны угля", - говорится в пресс-релизе.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в травматологическое отделение больницы.