В лесах Крыма сохраняется высокая пожароопасность

10:04, 06 сентября 2010
Крым
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Минимум, до пятницы

Крымское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям продлило до пятницы объявленное ранее предупреждение в связи с высокой пожароопасностью в лесах региона.

«По 10 сентября в лесах Крыма местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность» - говорится в пресс-релизе управления.

Напомним, оперативный штаб Крыма по минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью, перенес открытие охотничьего сезона в автономии на неопределенный срок.

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