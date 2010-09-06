Китай даст $700 млн. на электростанцию в Крыму

Китай намерен инвестировать 700 млн. долларов в строительство парогазовой электростанции в Крыму.

"Этот проект станет вторым по величине общим инвестиционным проектом после проекта строительства скоростного железнодорожного сообщения аэропорта "Борисполь" с Киевом стоимостью один миллиард долларов", - говорится в сообщении администрация президента Украины, которое цитирует "Украинская правда".

По итогам государственного визита Виктора Януковича Китай готов инвестировать в инфраструктурные проекты в Украине более 4 млрд. долларов.

В частности, Китай собирается предоставить буровую платформу для добычи углеводородов на шельфе стоимостью 200 млн. долларов в рамках лизингового соглашения.