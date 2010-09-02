В Симферополе открылся крымский единый разрешительный центр

Республиканский единый разрешительного центра (ЕРЦ), в котором желающие начать предпринимательскую деятельность смогут получить необходимые документы по упрощенной схеме, открылся в четверг в Симферополе, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

26 разрешительных органов будут выдавать предпринимателям 86 видов документов.

Услуги центра - бесплатные.

Часть расходов на создание ЕРЦ взяло на себя Агентство США по международному развитию.

Разрешительный центр расположен в здании Симферопольского городского совета.