В Симферополе открылся крымский единый разрешительный центр

15:41, 02 сентября 2010
Крым
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Выдает более 80 документов

Республиканский единый разрешительного центра (ЕРЦ), в котором желающие начать предпринимательскую деятельность смогут получить необходимые документы по упрощенной схеме, открылся в четверг в Симферополе, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

26 разрешительных органов будут выдавать предпринимателям 86 видов документов.

Услуги центра - бесплатные.

Часть расходов на создание ЕРЦ взяло на себя Агентство США по международному развитию.

Разрешительный центр расположен в здании Симферопольского городского совета.

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