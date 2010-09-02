Парламент Крыма утвердит состав избиркома в понедельник

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ созвал в понедельник, 6 сентября, внеочередную сессию крымского парламента, на которой в частности планируется утвердить состав избирательной комиссии автономии и рассмотреть вопрос о количестве депутатов городских и районных в регионе советов.

Об этом говорится в обнародованном в четверг распоряжении крымского спикера.

В проекте повестки дня внеочередной сессии также вопросы социального характера: внесение изменений в республиканские программы информатизации учебных заведений, "Школьный автобус" и "Учитель".

Кроме того, планируется внести изменения в бюджет автономии на 2010 год.

Лидер фракции "Коммунисты" в крымском парламенте предлагает депутатам принять заявление в связи с повышением тарифов на газ и коммунальные услуги.

Местные выборы пройдут в Украине 31 октября без участия блоков партий по смешанной системе.