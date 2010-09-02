Ялта приглашает на танго

Международный фестиваль аргентинского танго пройдет 8-12 сентября в Ялте по случаю 200-летия независимости Аргентины, которое отмечается в этом году. Он проводится при поддержке аргентинских посольств в Москве и Киеве, а также мэра Ялты Сергея БРАЙКО, сообщила пресс-служба ялтинской мэрии.

На фестиваль «Вкус танго» планируют приехать «звезды» аргентинского танго Себастьян Арсе и Мариана Монтес, Рубен и Сабрина Велиз (Буэнос-Айрес).

Турецкая танцевальная пара Утку Кюлей и Сетенай Эрсой (Стамбул) и призеры мирового чемпионата Алексей Барболин и Юлия Зуева (Санкт-Петербург) станут специальными гостями фестиваля.

В программе: шоу, концерты, мастер-классы, милонги - танцевальные вечера.

В рамках фестиваля 9 сентября в Севастополе пройдет концерт «Мировые звезды аргентинского танго».