Гаишника, обещавшего "набить е...о" водителю, выгнали с работы

Федор ШКАБЕРИН, который на посту инспектора джанкойской ГАИ нецензурно выражался в адрес водителя автомобиля, уволен из органов внутренних дел, сообщила в четверг пресс-служба крымской милиции.

В Интернете в августе появилось видео разговора водителя с инспектором. Автомобилист просит сотрудника ГАИ сообщить причину остановки машины. Гаишник начинает спорить с водителем и два раза заявляет, что, был бы он сейчас не на службе, то "набил бы е...о" автомобилисту.

Госавтоинспекция на время проверки отстранила ШКАБЕРИНА от исполнения служебных обязанностей и обещала уволить его из органов внутренних дел.

«По результатам проверки за грубое нарушение служебной дисциплины и непрофессиональные действия во время несения службы, компрометирующие сотрудника милиции, капитан милиции ШКАБЕРИН уволен из органов внутренних дел», - говорится в пресс-релизе крымского управления МВД.