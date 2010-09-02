Школы скрывают травмы детей?

Прокуратура Крыма внесла представление в Министерство образования и науки автономии с требованием внимательнее относиться к случаям школьного травматизма, сообщила ее пресс-служба.

Документ направлен после проверки соблюдения законодательства по созданию безопасных условий получения образования.

«Надзорное ведомство установило факты укрывательства случаев травмирования школьников, формализма при разборе происшествий, когда виновными чаще всего признаются сами учащиеся и не принимаются должные меры реагирования для предупреждения фактов травматизма», - говорится в пресс-релизе.

Нарушения также выявлены при исполнении воспитателями детсадов обязанностей по охране жизни и здоровья дошкольников.

Прокуратура возбудила два уголовных дела.