Санаторий отказался от 0,3 га на ЮБК

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц санатория в поселке Гаспра, которые подписали отказ от земельного участка площадью 0,3 га в пользу частного лица, желавшего рядом с корпусами здравницы возвести собственный оздоровительный комплекс.

«Работникам здравницы, не согласовавшим свои действия с правлением «Укрпрофздравницы», чьим дочерним предприятием является санаторий, инкриминировано совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, - превышение служебных полномочий», - говорится в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.

Ведется следствие.

Напомним, прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного изъятия 33 га земли в Гаспре, которые принадлежат трем санаториям ЗАО «Укрпрофздравница» и оцениваются в 67,4 млн. грн. Под подозрением должностные лица Гаспринского поссовета.