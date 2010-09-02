Автобус с туристами угодил в ДТП
12:00, 02 сентября 2010Крым
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Ранены украинцы и россияне
Пятеро пассажиров автобуса - трое украинцев и двое россиян - получили травмы в результате столкновения транспортного средства с легковым автомобилем в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Автомобиль «Лада» врезался в автобус «Ивеко» 1 сентября в Бахчисарайском районе.
Ехавшая по второстепенной дороге легковушка не предоставила автобусу преимущество в движении.
По данным крымского управления МЧС, в автобусе находились 15 человек.
Кроме того, в среду гражданин России погиб, россиянка и украинка получили травмы в результате лобового столкновения автомобилей «Шевроле» и «УАЗ» в Сакском районе автономии.
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