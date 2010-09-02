Автобус с туристами угодил в ДТП

Пятеро пассажиров автобуса - трое украинцев и двое россиян - получили травмы в результате столкновения транспортного средства с легковым автомобилем в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Автомобиль «Лада» врезался в автобус «Ивеко» 1 сентября в Бахчисарайском районе.

Ехавшая по второстепенной дороге легковушка не предоставила автобусу преимущество в движении.

По данным крымского управления МЧС, в автобусе находились 15 человек.

Кроме того, в среду гражданин России погиб, россиянка и украинка получили травмы в результате лобового столкновения автомобилей «Шевроле» и «УАЗ» в Сакском районе автономии.