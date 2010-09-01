У 3 санаториев забрали 33 гектара
15:55, 01 сентября 2010Крым
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Возбуждено дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного изъятия 33 гектаров земли в южнобережном поселке Гаспре, которые принадлежат трем санаториям закрытого акционерного общества "Укрпрофздравница" и оцениваются в 67,4 млн. гривен, сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры Украины
"Земли санаториев изъяты с нарушением закона должностными лицами Гаспринского поселкового совета", - говорится в пресс-релизе.
Дело заведено по статьям "превышение должностных полномочий" и "служебная подделка" Уголовного кодекса.
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