У 3 санаториев забрали 33 гектара

Возбуждено дело

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного изъятия 33 гектаров земли в южнобережном поселке Гаспре, которые принадлежат трем санаториям закрытого акционерного общества "Укрпрофздравница" и оцениваются в 67,4 млн. гривен, сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры Украины "Земли санаториев изъяты с нарушением закона должностными лицами Гаспринского поселкового совета", - говорится в пресс-релизе. Дело заведено по статьям "превышение должностных полномочий" и "служебная подделка" Уголовного кодекса.

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