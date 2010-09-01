Россиянин сорвался со скалы в Крыму

Турист из Екатеринбурга в ночь на среду получил многочисленные травмы, упав со скалы в районе мыса Айя в Севастополе, сообщила пресс-служба пограничной службы Украины.

26-летний россиянин, отдыхавший в палаточном лагере, оступился во время прогулки.

Бойцы МЧС обратились за помощью к сотрудникам севастопольского отряда морской охраны. Пограничники и спасатели прибыли к месту происшествия на катере. Они доставили пострадавшего к причалу отряда морской охраны и передали медикам «скорой помощи». У мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, ушибы, рваные раны рук и ног.