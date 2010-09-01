Янукович обожал физкультуру

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что в школе больше всего любил уроки физкультуры.

«Больше всего я любил спорт», - ответил ЯНУКОВИЧ на вопрос журналистов о любимом школьном предмете.

На вопрос относительно поведения в школьные годы президент заяввил, что вел себя «по-разному».

ЯНУКОВИЧ по случаю Дня знаний пожелал украинским школьникам, их родителям, учителям веры в то, что Украина из года в год будет развиваться.

«Она будет крепче. В нашем государстве счастливо будет жить людям. Для того, чтобы так произошло, нужно иметь большую надежду», - заявил глава государства.