Янукович обожал физкультуру
11:45, 01 сентября 2010Крым
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Когда был Витя маленький
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что в школе больше всего любил уроки физкультуры.
«Больше всего я любил спорт», - ответил ЯНУКОВИЧ на вопрос журналистов о любимом школьном предмете.
На вопрос относительно поведения в школьные годы президент заяввил, что вел себя «по-разному».
ЯНУКОВИЧ по случаю Дня знаний пожелал украинским школьникам, их родителям, учителям веры в то, что Украина из года в год будет развиваться.
«Она будет крепче. В нашем государстве счастливо будет жить людям. Для того, чтобы так произошло, нужно иметь большую надежду», - заявил глава государства.
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