Совмин хочет отобрать 4 тысячи га земли у завода вин

Совет министров Крыма намерен в судебном порядке отменить принятое четыре года назад решение, которым предыдущий состав правительства автономии передал закрытому акционерному общесту «Феодосийский завод коньяков и вин» в аренду на 10 лет земельные участки площадью более 4 тысяч гектаров для выращивания винограда и производства вина.

«Участки переданы по заниженной цене, составляющей лишь 0,16 процента от действительной стоимости аренды земли. В результате государство недополучило десятки миллионов гривен», - говорится в пресс-релизе крымского правительства.

Совмин поручил республиканскому комитету по земельным ресурсам предоставить прокуратуре материалы для обращения в суд.