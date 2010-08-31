Прокуратура завела дело из-за выделения 0,4 га в заповеднике

Симферопольский межрайонный природоохранный прокурор возбудил уголовное дело по факту незаконного согласования выделения на территории Массандровского поселкового совета четырех земельных участков площадью 0,4 га, входящих в состав земель Ялтинского горно-лесного заповедника.

«Под следствием оказались разрешившие изъятие земельных участков должностные лица управления экоинспекции. Их действия, которыми причинен ущерб на сумму более 900 тысяч гривен, квалифицированы по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины как служебная халатность», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Ведется следствие.

Ранее в отношении работников контролирующего органа прокуратура завела дело за незаконное согласование выделения семи участков на территории Ливадийского поссовета в границах Ялтинского заповедника.

Площадь заповедника составляет 14,5 тыс. га.