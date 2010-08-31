Из хранилища госбанка исчезли почти 2 миллиона гривен

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту недостачи 1,9 млн. грн. в хранилище одного из региональных филиалов государственного сберегательного банка в Крыму.

«Меры уголовно-правового реагирования приняты по результатам проведенной проверки соблюдения требований законодательства в сфере банковской деятельности в филиале крымского республиканского управления банковского учреждения, должностным лицам которого инкриминировано совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, - присвоение средств путем злоупотребления служебным положением», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Надзорное ведомство предполагает, что персонал банка опустошал хранилище в 2008-2010 годах.

Ведется следствие.