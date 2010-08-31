Правительство Крыма создало совет инвесторов

Совет министров Крым на заседании во вторник создал при правительстве автономии совет инвесторов - консультативно-совещательный орган для решения проблемных вопросов при реализации инвестиционных проектов.

«С целью формирования благоприятного инвестиционного климата в Автономной республике Крым, стимулирования поступления инвестиций, в том числе иностранных, в приоритетные сферы экономики, повышения эффективности реализации инвестиционной политики Совет министров Крыма постановляет создать совет инвесторов», - говорится в документе.

Совет возглавил крымский премьер Василий ДЖАРТЫ, его работу будет координировать министерство экономики автономии.