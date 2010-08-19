Януковича назвали самым влиятельным в Украине (рейтинг)

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ возглавил рейтинг “ТОП-100 самых влиятельных людей Украины 2010 года” по версии журнала “Корреспондент”, сообщил главный редактор журнала Виталий СЫЧ на пресс-конференции в УНИАН.

Второе место в рейтинге занял бизнесмен Ринат АХМЕТОВ, третьим стал глава администрации президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

Дальше в первой “десятке” расположились: премьер-министр Николай АЗАРОВ, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ, председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, бизнесмены Дмитрий ФИРТАШ и Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Редактор отдела “Страна” журнала “Корреспондент” Андрей СМИРНОВ отметил, что впервые первую “шестерку” заняли представители одной правящей партии. По его словам, это свидетельствует о полном доминировании Партии регионов в государстве. Он добавил, что в обнародованном списке 32 человека из 100 - члены ПР. Это также является рекордом за всю историю составления рейтинга. Еще одним рекордом является то, что 44 человека - новички рейтинга, еще никогда в списке ТОП-100 не было столько новых лиц.

Обозреватель журнала Александр ПАСХОВЕР сказал, что 42 человека в списке самых влиятельных одновременно входят в рейтинг 100 самых богатых украинцев. По словам ПАСХОВЕРА, их суммарный “бумажник” составляет 49,9 млрд. долларов США, что приблизительно равняется годовому бюджету Украины.