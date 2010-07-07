Штормовое предупреждение продлено на день
10:00, 07 июля 2010Крым
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Местами - ливни, град и гроза
Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму на вторник, продлено на среду, 7 июля, из-за предполагаемых сложных погодных условий.
Местами на территории полуострова ожидаются сильные ливни, гроза и град, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 20 метров в секунду.
Возможно повышение уровня воды в реках до одного метра.
Тем временем, в Красноперекопске на севере Крыма, где из-за ливней в конце июня поднялись грунтовые воды и оказались подтопленными 60 частных домов и 45 огородов, продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации местного уровня. По данным на сегодняшнее утро, остаются подтопленными шесть подворий.
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