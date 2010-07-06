Герман: крымская милиция ответит за пробки во время визита Януковича
16:50, 06 июля 2010Крым
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Но в России и США они тоже есть
|© UNIAN
Инцидент произошел в воскресенье - из-за празднования Дня флота Украины в Севастополе, где ждали Януковича, была перекрыта трасса Ялта-Севастополь, десятки машин застряли в часовой пробке.
"Мы очень жестко спросим с крымской милиции за этот случай, потому что президент заботится о комфорте украинцев, - сказала Герман во время прямой линии. - Но знаете… Когда мы были в самой демократической стране мира - США, там тоже есть кортежи президента, сопровождение и охрана. В Москве ситуация была аналогичной - весь центр города был перекрыт, когда ехал украинский президент".
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