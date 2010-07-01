Чиновники по дешевке продали 40 га земли госпредприятия в Крыму
16:43, 01 июля 2010Крым
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Участок стоит больше $1 миллиона
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Сакской районной государственной администрации Крыма, они подозреваются в незаконном отчуждении почти 40 гектаров земли госпредприятия стоимостью более девяти миллионов гривен.
«Чиновники продали коммерсантам земельный участок площадью 39,5 га, который находился в пользовании государственного предприятия «Военсовхоз «Евпаторийский» и оценивался в сумму, в шестнадцать раз превосходящую уплаченную покупателями», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.
Дело по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины завела Сакская межрайонная прокуратура.
Ведется следствие.
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