Чиновники по дешевке продали 40 га земли госпредприятия в Крыму

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Сакской районной государственной администрации Крыма, они подозреваются в незаконном отчуждении почти 40 гектаров земли госпредприятия стоимостью более девяти миллионов гривен.

«Чиновники продали коммерсантам земельный участок площадью 39,5 га, который находился в пользовании государственного предприятия «Военсовхоз «Евпаторийский» и оценивался в сумму, в шестнадцать раз превосходящую уплаченную покупателями», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Дело по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины завела Сакская межрайонная прокуратура.

Ведется следствие.