Две тысячи машин примут участие в автофестивале в Севастополе
Место встречи - Казачья бухта
Московский международный автомобильный фестиваль "Автоэкзотика Sport Edition" впервые пройдет в Украине на аэродроме "Херсонесский маяк" в Севастополе 5-15 августа, сообщают организаторы.
"Автоэкзотика" - крупнейшее ежегодное массово-зрелищное мероприятие на открытой площадке, не имеющее аналогов в странах СНГ по своему формату, размаху и авторитету.
Помимо экспозиции - более двух тысяч автомобилей из стран СНГ - пройдут автогонки, фестивали тюнинга и аэрографии, соревнования по автозвуку и дрегрейсингу, чемпионаты по мототрюкам и картингу, драг-битва и карт-битва.
Соревнования будут сопровождаться мощным звуком и спецэффектами.
Ожидается, что фестиваль в Севастополе посетят не менее сорока тысяч человек.
Для участников и гостей "Автоэкзотики" оборудуют несколько танцполов с современной аппаратурой и декорациями, на которых ежедневно будут играть ди-джеи из Москвы, Киева и Крыма.
Автофестиваль традиционно проводится на аэродроме Тушино в Москве.