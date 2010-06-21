Две тысячи машин примут участие в автофестивале в Севастополе

Московский международный автомобильный фестиваль "Автоэкзотика Sport Edition" впервые пройдет в Украине на аэродроме "Херсонесский маяк" в Севастополе 5-15 августа, сообщают организаторы.

"Автоэкзотика" - крупнейшее ежегодное массово-зрелищное мероприятие на открытой площадке, не имеющее аналогов в странах СНГ по своему формату, размаху и авторитету.

Помимо экспозиции - более двух тысяч автомобилей из стран СНГ - пройдут автогонки, фестивали тюнинга и аэрографии, соревнования по автозвуку и дрегрейсингу, чемпионаты по мототрюкам и картингу, драг-битва и карт-битва.

Соревнования будут сопровождаться мощным звуком и спецэффектами.

Ожидается, что фестиваль в Севастополе посетят не менее сорока тысяч человек.

Для участников и гостей "Автоэкзотики" оборудуют несколько танцполов с современной аппаратурой и декорациями, на которых ежедневно будут играть ди-джеи из Москвы, Киева и Крыма.

Автофестиваль традиционно проводится на аэродроме Тушино в Москве.