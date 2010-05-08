Россия потратит $3 млрд. на новую флотскую базу в Новороссийске

Россия намерена до 2020 года потратить на строительство новой базы флота в Новороссийске 92 млрд. рублей (около 3 млрд. долларов), заявил премьер-министр Владимир ПУТИН, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В ходе рабочей поездки в Новороссийск ПУТИН сообщил, что деньги выделяются в рамках федеральной целевой программы.

К настоящему времени выделено 13,5 млрд. рублей (около 450 млн. долларов).

Программа строительства, которое ведется с 2005 года, рассчитана на три этапа. В этом году завершается первый этап, второй - в 2016 году, третий - в 2020 году, сообщил начальник спецстроя России Николай АБРОСЬКИН.

Сейчас построены три причала, две части берегообразования общей площадью около восьми гектаров, ведется строительство волнозащитных сооружений.

Начальник спецстроя отметил, что вся глубоководная часть работ будет закончена в 2011 году. При строительстве ограждения от волн применяются технологии, которые позволяют повысить устойчивость сооружений к гидроударам.

Напомним, Россия и Украина в конце апреля ратифицировали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет.