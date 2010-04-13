Симферополь празднует 66-летие освобождения от фашистов

Разворачиванием гигантской георгиевской ленты и возложением венков к памятникам отметил Симферополь 66-летие освобождения города от фашистов.

Руководители Крыма принесли цветы и венки к памятнику «Танк Т-34» и мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата. Церемония завершилась оружейным салютом и маршем военнослужащих, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Активисты общественной организацией «Союз молодежи регионов Украины» развернули на главной площади Симферополя георгиевскую ленту, длиной пятьдесят и шириной три с половиной метра. Ее изготовили в прошлом году. Лента попала в книгу рекордов Украины. Теперь же любой желающий мог оставить на биколоре памятную надпись. Среди них оказался крымский спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ, сообщил пресс-центр Верховного совета Крыма.

Полотнище планируется передать участникам приуроченного к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне автопробега «Защитникам Отечества посвящается». Он стартует в начале мая из Севастополя, пройдет через Одессу, Киев, Брянск и завершится в Москве. Ленту подарят музею Великой Отечественной войны.

Симферополь посетили участники организованного крымским движением «Русское единство» автопробега «Дорогами Победы». Активисты зажгли памятный факел в виде артиллерийского снаряда с датой освобождения города. Автопробег проходит в городах полуострова и завершится в Севастополе 9 мая, сообщила пресс-служба объединения.