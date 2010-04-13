Горсовет Севастополя возглавил сторонник Януковича

Севастопольский городской совет избрал своим председателем Юрия ДОЙНИКОВА, досрочно освободив от должности Валерия САРАТОВА, которого президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил руководителем администрации Севастополя.

ДОЙНИКОВ (фракция Партии регионов «Регион Севастополь») до сих пор занимал должность заместителя председателя горсовета.

Депутаты на сессионном заседании рассмотрели заявление САРАТОВА с просьбой освободить его от должности главы горсовета.

ДОЙНИКОВА на руководящую должность предложил избрать САРАТОВ.

Лидер фракции коммунистов «Трудовой Севастополь» Василий ПАРХОМЕНКО, выдвинутый одним из депутатов на должность председателя горсовета, взял отвод.

12 апреля фракция «Регион Севастополь» на своем заседании единогласно проголосовала за выдвижение 50-летнего ДОЙНИКОВА на пост руководителя горсовета

ДОЙНИКОВ родился в 1960 году в Херсоне. В 1982 году окончил Севастопольский приборостроительный институт, учится в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. С сентября 2008 года работал зампредседателя севастопольского горсовета.