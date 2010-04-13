Литвин требует бюджет до 1 мая

11:25, 13 апреля 2010
Крым
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Проблема одна - цена на газ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает принять государственный бюджет до первого мая.

Он отметил, что правительство фактически завершило подготовку вопроса, но «проблема одна – цена на газ, которая сейчас решается».

ЛИТВИН подчеркнул, что бюджет необходимо принять «кровь из носу» до первого мая, поскольку необходимо произвести выплаты участникам войны перед 9 мая. По его словам, речь идет о сумме около 1 млрд. 200 млн. грн.

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