Электроэнергия для химпрома подорожала

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для 111 предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности в апреле по сравнению с мартом на 7,89-8,32% - до 45,72-60,68 коп. за кВт/ч, сообщила пресс-служба регулятора.

Тарифы утверждены постановлением НКРЭ от 1 апреля во исполнение рекомендации Кабинета министров Украины.

Напомним, правительство рекомендовало НКРЭ установить до июля для ГМК и химпрома розничные тарифы на электроэнергию, установленные для ноября 2009 года, то есть 45,72-60,68 коп. за кВт/ч.

Таким образом, тариф для этой группы потребителей на 1-м классе напряжения вырос на 8,3% - до 45,72 коп. за кВт/ч, на 2-м классе - на 7,89%, до 60,68 коп. за кВт/ч.

В НКРЭ отметили, что установленные тарифы планируется сохранить в мае-июне.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Кабмин подписал меморандум о взаимодействии с предприятиями ГМК и химпрома, в рамках которого НКРЭ было рекомендовано зафиксировать для 111 предприятий двух отраслей розничные тарифы на электроэнергию на уровне октября 2008 года - 42,21-56,24 коп. кВт/ч. Тарифы действовали до марта 2010 года.