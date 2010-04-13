Корабль «Славутич» в составе Blackseafor вышел из турецкого порта

Корабль управления “Славутич” военно-морских сил Украины в составе Черноморской группы сотрудничества Blackseafor вышел во вторник из турецкого порта Эрегли, сообщила пресс-служба министерства обороны.

16 апреля, согласно с планом активации, корабли Blackseafor прибудут в болгарский порт Варна.

По словам командира Blackseafor контр-адмирала болгарских ВМС Георги МОТЕВА, внимание при переходе по морю будет акцентировано на улучшении взаимосовместимости между кораблями черноморских стран, отработке поисково-спасательных задач, повышении профессиональных навыков экипажей.

Как отметил командир Blackseafor, все учебно-боевые процедуры соединения четко очерчены, учтен опыт организации и проведения морских операций по стандартам стран-членов НАТО.