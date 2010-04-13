В ГАИ Крыма перетасовали кадры

Кадровые изменения произошли в руководстве ялтинского, сакского, симферопольского и алуштинского подразделений крымской Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба ведомства.

ГАИ Ялты возглавил Леонид Соболев, ранее занимавший один из руководящих постов в севастопольской Госавтоинспекции.

ГАИ Симферополя возглавил Александр Осовский, бывший начальник алуштинской ГАИ.

На его место в Алуште пришел Станислав Лосев, который "ранее возглавлял это подразделение".

ГАИ Симферопольского района теперь будет руководить Сергей Козинцев, который более двадцати лет проработал в этом районе.

Сакскую ГАИ возглавил Сергей Карпов, экс-начальник Госавтоинспекции Симферопольского района.

Напомним, в конце марта крымское управление ГАИ возглавил Владимир Загинайло вместо Александра Хлебникова. Загинайло уже руководил Госавтоинспекцией автономии в 2007 году. Хлебников ушел на пенсию, сообщила пресс-служба управления.