Крупный холдинг заинтересован в разработке шельфа Черного моря

Группа ТНК-ВР заинтересована в разработке месторождений на шельфе Черного моря и выходе на рынок газа Украины, заявил ее исполнительный директор Герман ХАН в интервью изданию «Коммерсантъ-Украина».

«Мы услышали о поддержке всех наших инвестпредложений и готовности к конструктивному сотрудничеству. Это четкий признак того, что инвестиционный климат в Украине улучшается. Кроме того, мы обсудили ряд возможностей и дополнительных видов бизнеса, которые мы хотели бы развивать. К ним относятся добыча нетрадиционного газа и разработка шельфа Черного моря. Пока эти проекты находятся в стадии осмысления и изучения. Но в ближайшее время мы более четко сформулируем свои предложения и начнем предметный диалог», – сказал ХАН после встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ и первым вице-премьером Андреем КЛЮЕВЫМ.

«Пока могу сказать лишь то, что нас привлекают новые проекты, а не уже действующие», – добавил исполнительный директор ТНК-ВР.

ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Компания образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть собственных автозаправочных станций, управление АЗС; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов.