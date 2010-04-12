Россия будет увязывать флот с газом – эксперт

Россия будет увязывать вопрос о продлении пребывания Черноморского флота на территории Украины после 2017 года с вопросом цены на российский газ, считает директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ.

«Если этот вопрос будет решен положительно для российской стороны, то тут действительно можно говорить о широком спектре преференций, в том числе экономического характера для Украины со стороны Российской Федерации, может быть увязан с этим вопросом вопрос цены на газ», - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

По словам КОРНИЛОВА, пребывание ЧФ на территории Украины после 2017 года является принципиальным вопросом.

«Если Украина остается на позиции, что 2017 год - конечная дата или будет говорить о том, что давайте поживем лет пять-шесть и посмотрим, а там уже будем садиться за стол переговоров, то, может быть, и не имеет смысла тогда вся эта инвентаризация. Зачем сейчас садиться за стол переговоров по сложным техническим вопросам, если через несколько лет все это вообще потеряет любой смысл», - сказал эксперт.