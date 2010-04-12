Сотрудники банка получили 5-10 лет тюрьмы за присвоение 3 миллионов

Пятеро сотрудников государственного банка и предприниматель осуждены в Крыму на сроки от пяти лет до десяти лет шести месяцев лишения свободы за присвоение 3,1 млн. грн. банковского учреждения, которые они получили, оформив более ста кредитов на не знавших об этом людей.

"Красноперекопская межрайонная прокуратура изобличила в махинациях управляющую филиалом госбанка, четверых ее подчиненных и предпринимательницу, предоставив суду доказательства совершения ими преступлений, предусмотренных статьями "присвоение средств путем злоупотребления служебным положением" и "должностной подлог", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Трех активных фальсификаторов кредитных дел лишили имущества.

"Миллионная сумма взыскана с подсудимых", - добавила прокуратура.