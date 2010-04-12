Выставка ленинских бюстов и сувениров открылась в Крыму

Выставка картин, бюстов, книг, значков, марок и сувениров,связанных с именем Владимира Ленина, открылась в Симферополе по случаю 140-летия со дня рождения создателя советского государства.

Представлена коллекция жителя Ялты Александра МАТВИЕНКО. «В ней собрано более пяти тысяч экспонатов: произведения искусства, памятные знаки, медали, значки, картины, сувениры, бюсты, барельефы, открытки, книги, марки, портреты с изображением Ленина», - говорится в сообщении пресс-службы крымской организации Коммунистической партии Украины.

Выставка будет работать в Центральном музее Тавриды до конца апреля.