Выставка ленинских бюстов и сувениров открылась в Крыму
18:17, 12 апреля 2010Крым
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Выставка картин, бюстов, книг, значков, марок и сувениров,связанных с именем Владимира Ленина, открылась в Симферополе по случаю 140-летия со дня рождения создателя советского государства.
Представлена коллекция жителя Ялты Александра МАТВИЕНКО. «В ней собрано более пяти тысяч экспонатов: произведения искусства, памятные знаки, медали, значки, картины, сувениры, бюсты, барельефы, открытки, книги, марки, портреты с изображением Ленина», - говорится в сообщении пресс-службы крымской организации Коммунистической партии Украины.
Выставка будет работать в Центральном музее Тавриды до конца апреля.
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