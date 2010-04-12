8 дельфинов запутались в сетях браконьеров в Черном море

Семнадцать километров браконьерских сетей, в которые попали восемь дельфинов, подняли в Черном море за два дня сотрудники пограничной службы. Только два дельфина оказались живы, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

«Сети нашли в районе, где на прошлой неделе обнаружили две турецкие рыбопромышленные шхуны, зашедшие в украинскую экономзону для незаконного лова», - говорится в пресс-релизе.

Кроме дельфинов, в сетях оказались шестьдесят две камбалы-калкана, две морские лисы и черноморская акула.

Корабль морской охраны «Павел Державин» задержал две турецкие шхуны 5 апреля. Одна находилась в 66 милях от мыса Тарханкут и 47 милях от острова Змеиный. Вторую обнаружили неподалеку.