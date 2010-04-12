Донецкая железная дорога пустит в Крым дополнительные поезда

Четыре дополнительных поезда направит в Крым в летний период Донецкая железная дорога, сообщила ее пресс-служба.

Это поезда №277/278 Донецк – Симферополь, №435/436 Луганск – Симферополь, №419/420 Луганск – Феодосия, №427/428 Ясынувата – Феодосия.

Новый график движения вводится с 31 мая.

Помимо четырех "летних", он предусматривает двадцать четыре круглогодичных поезда в крымском направлении.