Донецкая железная дорога пустит в Крым дополнительные поезда

10:26, 12 апреля 2010
Крым
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Вводится новый график движения

Четыре дополнительных поезда направит в Крым в летний период Донецкая железная дорога, сообщила ее пресс-служба.

Это поезда №277/278 Донецк – Симферополь, №435/436 Луганск – Симферополь, №419/420 Луганск – Феодосия, №427/428 Ясынувата – Феодосия.

Новый график движения вводится с 31 мая.

Помимо четырех "летних", он предусматривает двадцать четыре круглогодичных поезда в крымском направлении.

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