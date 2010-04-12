Донецкая железная дорога пустит в Крым дополнительные поезда
10:26, 12 апреля 2010Крым
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Вводится новый график движения
Четыре дополнительных поезда направит в Крым в летний период Донецкая железная дорога, сообщила ее пресс-служба.
Это поезда №277/278 Донецк – Симферополь, №435/436 Луганск – Симферополь, №419/420 Луганск – Феодосия, №427/428 Ясынувата – Феодосия.
Новый график движения вводится с 31 мая.
Помимо четырех "летних", он предусматривает двадцать четыре круглогодичных поезда в крымском направлении.
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