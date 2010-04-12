Россиянин пытался вывезти из Крыма старинные часы
09:54, 12 апреля 2010Крым
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Водителя выдало волнение
Сотрудники пограничной и таможенной служб в пункте пропуска «Крым» изъяли у жителя России настенные часы, предположительно, XIX века, которые он пытался вывезти из Украины, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.
Автомобиль ВАЗ российской регистрации прибыл в пункт пропуска в ночь на воскресенье.
«Пограничники обратили внимание на взволнованность водителя. В ходе тщательного осмотра авто в багажнике под личными вещами правоохранители выявили часы», - говорится в сообщении.
51-летний россиянин не сообщил о них.
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