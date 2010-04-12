Россиянин пытался вывезти из Крыма старинные часы

Сотрудники пограничной и таможенной служб в пункте пропуска «Крым» изъяли у жителя России настенные часы, предположительно, XIX века, которые он пытался вывезти из Украины, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

Автомобиль ВАЗ российской регистрации прибыл в пункт пропуска в ночь на воскресенье.

«Пограничники обратили внимание на взволнованность водителя. В ходе тщательного осмотра авто в багажнике под личными вещами правоохранители выявили часы», - говорится в сообщении.

51-летний россиянин не сообщил о них.