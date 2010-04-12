Сегодня в Украине день траура по погибшим в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому, польским политическим и общественным деятелям, сопровождавшим их людям.

Указ подписал президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа - погибли 10 апреля в Смоленской области России, при заходе на посадку в условиях сильного тумана разбился самолет Ту-154 президента Польши. Высокопоставленные польские чиновники летели в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях на месте массового захоронения жертв политических репрессий.

В Украине будут приспущены государственные флаги страны на зданиях органов госвласти, органов местного самоуправления, государственных предприятий и организаций, а также зарубежных дипломатических учреждений.

Отменены развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, внесены изменения в программы теле- и радиопередач.

В России в понедельник, 12 апреля, также вспоминают жертв катастрофы.

В Польше продолжается недельный траур.